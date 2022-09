Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio in total jeans: il look fa impazzire Twitter

Luca De Lellis 29 settembre 2022 a

Paolo Del Debbio fa impazzire Twitter. Il noto conduttore di Dritto e Rovescio, in onda su Rete4 nella serata di giovedì 29 settembre, è apparso totalmente vestito in jeans (pantaloni, camicia e giubbotto) in un servizio diurno con lo sfondo di Palazzo Chigi, in attesa del probabile insediamento di Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre. All’interno dello studio televisivo si è ovviamente rimostrato nelle consuete vesti di giacca e cravatta ma il look del servizio, piuttosto insolito, è bastato per scatenare una valanga di commenti sui social. Un utente con un tweet ha sentenziato in maniera ironica: “O Del Debbio ha aperto una Jeanseria oppure ha una sua personale linea, la Del Debbio jeans couture”.

Bentornati a una nuova puntata di #Drittoerovescio



Ci state seguendo? pic.twitter.com/n59hhNy1aT — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 29, 2022

Un outfit davvero fantasioso che non ha convinto tutti, nonostante la simpatia per il giornalista. “Io amo il jeans... Ma come c…o se vestito Del Debbio stasera?” ha commentato un altro utente di Twitter. Ma il tweet più simpatico, probabilmente, è di un altro account social. È il tappeto rosso degli American Music Awards del 2001 e le due giovani star Justin Timberlake e Britney Spears si presentano in abbigliamento total jeans. Questo il commento geniale: “Mamma mia come è invecchiato male Justin Timberlake”. Che non abbia davvero preso ispirazione dal cantautore americano?