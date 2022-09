Dritto e rovescio, Rita Dalla Chiesa: nessuno in Italia deve accettare lezioni dall'estero

29 settembre 2022 a

"Nessuno in Italia deve accettare lezioni dall'estero", tuona Rita Dalla Chiesa nella puntata di giovedì 29 settembre di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La conduttrice televisiva, eletta in Puglia tra i parlamentari di Forza Italia alle elezioni del 25 settembre.

Dalla Chiesa respinge ingerenze e timori stranieri sull'Italia mentre si va comporre il nuovo governo che, in base alle indicazioni inequivocabili delle urne, sarà di centrodestra. "Anche se rimaniamo fortemente europeisti, noi badiamo ai fatti nostri, loro badino a quelli loro".

La neo-parlamentare ha poi affrontato il tema del caro energia e i rischi per l'economia del Paese. "Ho girato la Puglia in lungo e in largo" per la campagna elettorale "e nelle piazze e nei mercati le persone che ho incontrato hanno detto le cose che dicono gli imprenditori questa sera in studio"; afferma Dalla Chiesa. Le piccole realtà imprenditoriali "fanno le grandi realtà", argomenta il popolare volto tv, adesso "le piccole realtà e le grandi realtà stanno morendo perché le bollette che arrivano non sono delle bollette che mettono in ginocchio" le imprese, conclude, "ma chiudono le aziende".