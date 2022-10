Fedez riceve i premi Power Hits Estate distrutti da Suraci all'Arena di Verona

Francesco Fredella 13 ottobre 2022 a

Fedez riceve finalmente i suoi premi (quelli che aveva vinto in occasione del Power Hits Estate 2022 all'Arena di Verona). "Sono pluripremiato, li aveva distrutti il presidente Lorenzo Suraci dopo una caduta accidentale", racconta il rapper.

Durante il "Power Hits Estate 2022" il presidente di RTL 102.5 è caduto proprio sui premi e li ha distrutti involontariamente. "Questi che avete rifatto sono proprio quelli che Lorenzo ha rotto quella sera", scherza il rapper durante The Flight. "Fedez ha trionfato al Power Hits Estate 2022 con "La dolce vita" insieme a Tananai e Mara Sattei. Grazie di tutto e scusa se ho rotto i tuoi premi", aggiunge Suraci. "E' stato un momento indimenticabile", risponde il rapper. Intanto, dopo il successo dell'estate, il rapper torna in onda con un nuovo brano. A partire da mezzanotte, "Viola" sarà News Hit su RTL 102.5. E il rapper, ospite in The Flight, ne approfitta per parlare di X Factor (dove è giurato).