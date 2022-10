Perché Pio e Amedeo hanno litigato con Fedez. L'attacco frontale a Le Iene

Alice Antico 12 ottobre 2022 a

Dichiarazioni forti quelle rilasciate da Pio e Amedeo contro Fedez durante la loro ultima intervista a “Le Iene”. E pensare che nel 2017 il due comico pugliese cantava appassionatamente “Senza pagare” insieme a Fedez e J-Ax; ma a quanto pare, a distanza di cinque anni, i rapporti con il rapper di Rozzano sono radicalmente cambiati. L’amicizia pare essersi bruscamente interrotta e lo ha confermato lo scontro a distanza avvenuto poche ore dopo la partecipazione di Fedez al concertone del Primo Maggio. Lui aveva accusato la Rai di censura, mentre Pio e Amedeo lo avevano smentirlo scatenando uno scontro sui social.

Poi, recentemente ospiti de Le Iene, Pio e Amedeo non hanno esitato ad esprimere ancora giudizi sull’ex amico, lasciando intendere che lo scontro fra loro non sia mai avvenuto di persona, ma solo sul web. “Lo conosciamo di persona. Se abbiamo lavorato con lui? Abbiamo fatto una roba insieme, sottopagati" hanno rivelato. E ancora: “Non ci ha mai prestato dei soldi altrimenti col cavolo che gli ridavamo indietro la somma. Tra noi è più ricco lui…e di tanto”. “Il suo pregio? Altra domanda per favore! […] Il suo difetto è la paranoia”. E poi l’accusa più rilevante: “Se è un numero uno nel suo lavoro? E che lavoro fa questo qui?! Io comunque gli spiegherei che la vita vera non è il metaverso che vive lui. Quando una persona litiga può alzare il telefono e chiamare”. Infine, alla domanda “Glielo direste in faccia che vi sta sulle scatole?”, loro hanno risposto: “Ma noi glielo diciamo in faccia!”, lanciando poi l’ultima stoccata: “Se dovessimo descriverlo con una parola diremmo problematico”.