L'Aria che Tira, “gas dagli Usa quattro volte più caro”. Il retroscena di Cambi: Francia inviperita

Carlo Cambi, giornalista di Panorama, è ospite della puntata del 12 ottobre de L’Aria che Tira, programma tv di La7 condotto da Myrta Merlino, in cui denuncia la situazione di crisi dell’economia europea e svela l’arrabbiatura della Francia nei confronti degli Stati Uniti di Joe Biden: “I pastori sardi producono pecorino romano, che ha una quotazione di 13 euro al chilo, per il quale servono più o meno 7 litri di latte, pagato 90 centesimi. Quindi metà del costo del pecorino romano all’ingrosso è dato dal latte. Quella del latte è una filiera disastrata, sulla quale non si è mai messa mano, non c’è differenziazione di prodotto, spesso e volentieri il latte in Sardegna viene ritirato in maniera massiccia. I valori aggiunti di filiera non vengono distribuiti in filiera. Ma il tema è più grosso, oggi noi non siamo in grado in Europa di avere un'indipendenza economica vera”.

No forniture col price cap. La Russia gela l'Europa: "Non sopravviverà all'inverno"

“Bruno Le Maire, ministro dell’Economia in Francia, parlando all’Assemblea nazionale ha detto ‘Il conflitto in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e in un indebolimento dell’Unione europea’. I francesi - svela Cambi - contestano che gli americani fanno pagare il gas quattro volte più di prima e l'Unione europea non è in grado di fare nessuna manovra sul gas. Siamo disarmati di fronte a una crisi che ci sta facendo precipitare nella povertà”.