Piazzapulita, De Girolamo: "Da che parte stai?". Parenzo spiazzato, cosa replica

07 ottobre 2022 a

"Certe volte vi ascolto e mi chiedo: ma voi da che parte state?". Nunzia De Girolamo sorprende gli ospiti di Corrado Formigli nel corso della puntata di PiazzaPulita, su La7, di giovedì 6 ottobre. La domanda è rivolta soprattutto a David Parenzo dopo un intervento in cui il giornalista della rete aveva sostenuto che Giorgia Meloni sta mantenendo una postura comunicativa sobria e consapevole dei problemi da affrontare, differente dalla "versione" vista in campagna elettorale.

Insomma, per l'ex parlamentare questo è un discorso che non tiene conto delle gravi emergenze che l'Italia deve affrontare. "Da che parte state?" chiede De Girolamo. "Dalla parte delle notizie", replica Parenzo che provoca la controreplica dell'ex parlamentare: "Io sto dalla parte dell'Italia. Credo che questa donna, che in campagna elettorale è stata dipinta come il peggio del peggio, ora sta avendo un contegno a cui forse non siamo abituati. Perché prima eravamo abituati a chi andava sui balconi, a chi festeggiava, a chi umiliava l'avversario, lo hanno fatto tutti, in tutti i partiti".

Il punto è chiaro, in questo frangente politico la leader di Fratelli d'Italia e premier in pectore è "giustamente preoccupata. E menomale che lo è. Perché significa che è responsabile e soprattutto è cosciente del fatto che l'Italia è in una crisi sociale ed economica gigante", dice De Girolamo agli altri ospiti di Formigli.