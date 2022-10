Anche Massimo Giannini elogia Meloni: "Ho apprezzato". Sorpresa a In Onda

02 ottobre 2022 a

La prova che Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre si stia muovendo bene nei panni della probabile futura premier lo si nota anche dagli elogi che arrivano dall'altra parte della barricata. "Il suo è stato un silenzio che ho apprezzato, ha dimostrato di tenere presenti i giganteschi problemi di questo Paese", ha ammesso Massimo Giannini, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, sabato 1 ottobre.

Ieri infatti la leader di Fratelli d'Italia ha finalmente rotto le riserve e ha partecipato a un evento pubblico, quello organizzato da Coldiretti a Milano. Persino dopo la clamorosa vittoria elettorale Meloni non ha festeggiato pubblicamente. "Questo è un cambiamento che Meloni sta provando a fare non solo dal punto di vista stilistico ma anche contenutistico. La vera notizia è che lei oggi ha detto: 'come voi sapete siamo in contatto costante col governo uscente per risolvere i problemi che il Paese ha di fronte'", ha detto il direttore de La Stampa, riferendosi all'esecutivo guidato da Mario Draghi e ai dossier su cui la leader di FddI è già al lavoro.

Secondo il giornalista intervenuto al programma di La7 la partita ora si gioca "tra due facce del partito: da un lato c'è il principio di realtà e dall'altro lato il richiamo della foresta, quest'idea che la destra possa fare ancora del sovranismo la sua bandiera, che chiaramente non coincide con gli interessi del Paese", argomenta Giannini.