In Onda, Mieli gela Parenzo e De Gregorio sul governo Meloni: "Quanto durerà il consenso".

"Quanto durerà il consenso per Giorgia Meloni?. David Parenzo e Concita De Gregorio ospitano il giornalista Paolo Mieli nel corso dell'ultima puntata di In Onda su La7. La leader di Fratelli d'Italia che ha stravinto alle elezioni politiche sta lavorando per diventare la prima donna premier nella storia d'Italia e formare il nuovo esecutivo che dovrà occuparsi dei problemi più urgenti: la crisi energetica e il disastro bollette.

I conduttori hanno ricordato i diversi governi e la caduta di alcuni politici come Matteo Renzi e Matteo Salvini: “Avete fatto vedere anche Berlusconi e Grillo, che invece sono ancora lì" spiega Mieli interrogato dai conduttori sulla possibile durata del governo Meloni. "Può darsi che anche la Meloni perderà il consenso attuale, però secondo me non esiste un filo conduttore: è gente che è riuscita a fare il pieno di voti ma non lo ha perso del tutto”.