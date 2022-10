Stasera Italia, Garimberti pressa Meloni sui ministri: "Sarà giudicata per questo"

06 ottobre 2022 a

a

a

Le scelte sul futuro governo di Giorgia Meloni tengono con il fiato sospeso l'Italia, i mercati e le cancellerie internazionali. Ne ha parlato l'editorialista de La Repubblica Paolo Garimberti, durante la puntata di Stasera Italia su Rete4 di giovedì 6 ottobre, spiegando che "il giudizio dipenderà dalla scelta che farà con i Ministeri".



Tutti in attesa del governo a guida di Giorgia Meloni, ne parliamo con Paolo Garimberti a #StaseraItalia: "Il giudizio dipenderà dalla scelta che farà con i Ministeri" pic.twitter.com/IXhCQQhFis — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 6, 2022

Per Garimberti Giorgia Meloni "ha fatto delle dichiarazioni che sono state recepite in maniera positiva sia in Europa che negli Stati Uniti. È chiaro che in questa fase è un wait and see (aspetta e vedi ndr) ovvero aspettiamo prima di giudicarla. E il giudizio dipenderà dalle scelte che Giorgia Meloni farà sui Ministeri, una decisione importante. Il toto-ministri non eccita moltissimo, è come il mercato del calcio: fino all'ultimo non si sa chi arriva. Quindi bisogna aspettare fino all'ultimo e l'importante è che la scelta sia buona" conclude Garimberti.