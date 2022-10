Tu Si Que Vales, De Filippi imbarazza Ferilli: "Ecco i messaggi che mi manda"

02 ottobre 2022 a

a

a

Maria De Filippi imbarazza Sabrina Ferlli in diretta. Nella puntata del 1 ottobre di Tu si que vales, il talent show su canale 5, è andato in scena un simpatico siparietto tra le due amiche. De Filippi infatti svela che la Ferilli le ha mandato dei messaggi vocali su WhatsApp con delle richieste che la conduttrice definisce "ordini" e "comandi" riguardo alla trasmissione. Maria De Filippi chiede alla regia di farli ascoltare in diretta.



"Una settimana fa Sabrina mi ha mandato dei vocali in cui mi ordina delle cose" svela la conduttrice. "Ordino?!?" chiede imbarazzata Sabrina Ferilli. "Si, ordini relativi a questa trasmissione" prosegue De Filippi. "Ahhh, ordino..." ribatte sempre più imbarazzata l’attrice romana. "Comandi" precisa la De Filippi mentre Ferilli ripete la parola stupita. "Allora ho girato tutti questi messaggi WhatsApp alla regia in modo che sentano e che faranno da anticipazione al numero che ti sei preparata. "Ma guarda un po', c'è da fare davvero attenzione a come parlo" replica la Ferilli sempre più imbarazzata.

Ferilli senza freni dopo lo scherzo, il fuorionda imbarazzante

Nel primo messaggio l'attrice romana chiede la possibilità di poter fare dei numeri di magia "non come concorrente" ma "sono dei trucchi che ho imparato" dice nel primo vocale mandato in onda. Poi non ricevendo risposta insiste: "Grazie, se lo puoi comunicare alla trasmissione che io ho un numero di magia da fare. Si tratta di una decina di minuti, se lo puoi comunicare tu cortesemente alla trasmissione così da poter mettere in scaletta il momento Ferilli. Grazie". Maria De Filippi sottolinea la richiesta di un momento Ferilli suscitando l'ilarità dei giudici e annunciando il terzo messaggio. Ma la Ferilli si giustifica spiegando che a questi messaggi non riceveva risposta. "Senti ma con chi dovrei parlare per avere un minimo di oggettistica per il mio numero di magia?" A quel punto De Filippi le manda il nome e il numero della persona da contattare. "Magia magia" risponde Ferilli contenta. E in studio arriva finalmente il momento Ferilli con il suo numero di magia.