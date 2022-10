Matteo Salvini, la risposta agli odiatori è da applausi. La lezione di democrazia

01 ottobre 2022 a

Ancora minacce e insulti contro il centrodestra. Giorgia Meloni, premier in pectore dopo il trionfo di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche, e Matteo Salvini, sono finiti nel mirino degli odiatori che ogni giorno non perdono occasione per attaccarli con messaggi choc. Ma l'ultima reazione del leader leghista, che ha pubblicato sui suoi canali social la scritta horror contro di lui e Meloni, è una vera e propria lezione di democrazia a quanti vorrebbero delegittimare il voto degli italiani". Sul muro la frase choc: "Meloni e Salvini fascisti assassini, farete la fine di Mussolini". "A Ravenna - scrive Salvini - qualche “democratico” ha accettato con serenità il voto degli Italiani, e con vernice rossa augura buon lavoro a me e Giorgia… Viva la libertà, avanti col sorriso!".