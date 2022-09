Sfogo assurdo dell'influencer Giulia Torelli: "I vecchi non devono votare"

27 settembre 2022 a

È in tendenza su Twitter per uno sfogo che ha fatto rumore. Giulia Torelli, influencer che gestisce il profilo su Instagram col nickname "rockandfiocc", diventata famosa per i suoi tutorial su come sistemare l'armadio, stavolta si è scagliata contro gli anziani a causa del risultato delle elezioni. Che, a quanto pare, non è in linea con le sue preferenze politiche.

Riprese dai canali social di Selvaggia Lucarelli, le storie postate da Torelli su Instagram hanno spaccato il pubblico dei social. "Ho una cosa da dire, la devo dire, mi spiace - attacca la ragazza visibilmente arrabbiata - Perché i vecchi hanno il diritto di voto, perché? Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita. Basta, basta votare, non sanno niente. Non hanno idea. Quello che sanno lo vedono al tg, non sanno cosa stanno facendo”.

Il suo sfogo assurdo contro le persone anziane va avanti anche su un altro argomento. "I vecchi non devono fare niente tantomeno votare, devono stare in casa, fermi immobili con quelle mani. Sono completamente rin****** con le mascherine sulla bocca. Non serve a niente, non tenerla sul naso, eppure sono vivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac”.

Giulia Torelli non si è fermata in tempo. Selvaggia Lucarelli ha postato il video twittando: "La sinistra milanese (Giulia Torelli, amata da moda e riviste patinate, professione “riordino armadi”)". Tra i commenti, c'è quello di Simona Ventura: "Perché esistono persone così?".