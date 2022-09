Elezioni 2022, Damiano dei Maneskin su Giorgia Meloni: “Giorno triste per l'Italia”

26 settembre 2022 a

Il successo del centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, non va affatto giù a Damiano David. Il cantane e frontman dei Maneskin ha manifestato il proprio sdegno per i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre, in cui la coalizione vincitrice ha preso il 44% de voti, venendo trascinata dal successo di Fratelli d'Italia (26%), che da solo raccoglie praticamente gli stessi voti dell'intero centrosinistra: “Today is a sad day for my country”. La frase - “Oggi è un giorno triste per il mio Paese” - si legge su una storia Instagram del profilo di Damiano, che ha poi ripubblicato, sempre sul noto social network di proprietà di Meta, l’articolo che cita il commento della Cnn a seguito dello spoglio delle schede: “Meloni sarà il primo ministro italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini”. I Maneskin sono tornati da New York, dove si sono esibiti al Global Citizen Festival, giusto in tempo per arrivare al seggio e votare. Ma per Damiano non è andata come sperato.