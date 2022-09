DiMartedì, scoppia la rissa sinistra: come sono ridotti Boschi e Speranza

28 settembre 2022 a

Rissa a DiMartedì nella puntata andata in onda il 27 settembre su La7. Tra gli ospiti di Giovanni Floris la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, e il ministro della Salute Roberto Speranza, di Leu. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del centrosinistra i nervi sono tesissimi e nella puntata di ieri i due ospiti si accusano a vicenda di "aver portato Meloni al governo".

L'acceso dibattito tra Roberto Speranza a Maria Elena Boschi: "Il PD da che parte sta? Con Mélenchon o Macron?"#dimartedi https://t.co/IuvPSin2u7 — diMartedì (@diMartedi) September 27, 2022

La miccia è accesa da Maria Elena Boschi che rivendica la decisione di aver fatto cadere il governo Conte II facendo dimettere due ministre (Elena Bonetti e Teresa Bellanova ndr) e permettendo così l'arrivo di Mario Draghi. "Ci siamo assunti la responsabilità di far cadere quel governo perché non funzionava per il Paese, ad esempio sui vaccini, mi dispiace dirlo al ministro". E Speranza prova a ribattere: "Qual è la conseguenza? abbiamo Meloni e Salvini in questo momento. Io penso sia stato un errore". E Boschi si avvelena accusando il Pd: "No, noi abbiamo portato Mario Draghi. Meloni e Salvini ce li ha portati il Pd. Draghi ha fatto il piano vaccinale, il Pnrr, ha salvato posti di lavoro. Diciamoci la verità: quando il Pd aveva interesse a fare accordi, perché c'era in gioco la poltrona di Letta, vedi le suppletive a Siena, ha chiesto a noi di portare i voti". E Speranza esplode: "È finita la campagna elettorale, parlate solo di Letta". Ma Boschi non ci sta: "No, è Letta che parla di noi. Legga le interviste..." conclude.