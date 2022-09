Governo Meloni, la decisione estrema di Crosetto sull'azienda: l'annuncio

28 settembre 2022 a

Il co-fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, segue con attenzione le mosse di Giorgia Meloni che per il momento lavora in silenzio alla formazione del nuovo governo, senza fare dichiarazioni ai giornalisti. Una linea che segue anche Crosetto che, intercettato nei pressi del Senato della Repubblica da un inviato di Tagadà, risponde con un "no comment" secco alle domande che gli vengono rivolte. “Saluto molto volentieri Tiziana Panella, che apprezzo molto” ha detto alle telecamere di Tagadà non rilasciando altre dichiarazioni.

#tagada Intercettato dopo il pranzo, Guido #Crosetto si 'allena' a non rispondere alle domande dei cronisti. Ma il suo no comment è condito da un saluto a Tiziana Panella #governo #nuovogoverno #governomeloni https://t.co/jEHQeGD8vg — La7 (@La7tv) September 28, 2022

La domanda rivolta al co-fondatore di Fratelli d'Italia, che da giorni riempie i retroscena sui giornali, era se confermava di essere in corsa come sottosegretario alla presidenza del Consiglio o come ministro dello Sviluppo economico. “Ma voi sbagliate tutto. No comment” ha risposto Crosetto. Ma come spesso accade in politica, il silenzio è eloquente. “Il messaggio mi pare chiaro, però ci siamo presi i complimenti di Crosetto. Direi che il suo no comment è molto eloquente” ha dichiarato la conduttrice di Tagadà. Ma Crosetto, che cerca di non creare ostacoli a Giorgia Meloni, ha fatto un annuncio importante su Twitter: ha deciso di liquidare la sua società di consulenza, creata da privato cittadino con la moglie e il figlio, per evitare illazioni. "Da privato e libero cittadino in questi anni ho costruito una bella società di consulenza, con mia moglie e mio figlio. Sono fatto così male che, adesso che una mia amica, che fino a 2 giorni fa non contava, conterà, ho deciso di liquidarla perché nessuno possa fare illazioni!" ha scritto Crosetto.