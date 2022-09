Bella Ma', attacco brutale di Aldo Grasso a Pierluigi Diaco: "Tuttologo del niente"

28 settembre 2022 a

Bella Ma' è un talent "di parola", un po' talk show, un po' quiz. Il programma pomeridiano di Rai 2 di Pierluigi Diaco però non sembra essere decollato. Gli ascolti non sono soddisfacenti e oggi mercoledì 28 settembre arriva la mazzata di Aldo Grasso, critico televisivi del Corriere della sera, che spara a zero su programma e conduttore.

Per Grasso Bella Ma' "è uno dei più velleitari e inconsistenti programmi della storia della Rai". Insomma, "i programmi possono riuscire o non riuscire, vanno e vengono, il vero problema è chi resta, cioè Diaco" è l'affondo al curaro. Grasso sembra avere un conto in sospeso da tempo con Diaco: "Sono anni che non mi spiego questo mistero, questo bluff, questo «tuttologo del niente», come è stato a suo tempo definito. Eppure è in azione tutto l'anno, in radio, in tv o come badante di ex «mostri sacri»".

L'attacco è tremendo e tocca lo "psicologismo" tv in "avanzata putrefazione". Diaco usa un linguaggio povero, il più disonesto dei linguaggi perché consente di esprimere solo le misere idee compatibili con il suo lessico", attacca Grasso secondo cui i "falò sentimentaloidi"del programma "fanno luce ma non riscaldano". Il critico non lesina una legnata ad Antonio Di Bella (direttore del daytime Rai) e all'amministratore delegato Carlo Fuortes che hanno creduto nel progetto. "Passi per Di Bella, ma l'idea che Fuortes discuta un programma con Diaco e gli dia una mission mi è sembrata una scena tragica finita per caso in un vaudeville".