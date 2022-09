Porta a Porta, il clamoroso verdetto sullo spoglio. Vespa batte Mentana

Giada Oricchio 26 settembre 2022 a

Sfida nelle urne e in tv. Bruno Vespa vola come una farfalla e punge come un’ape negli ascolti: battuta la concorrenza. Le elezioni elettorali del 25 settembre, vinte da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che con il 26% dei voti ha fatto da locomotiva al centrodestra, sono state seguite da alcuni speciali televisivi, tra questi il record di durata spetta a Enrico Mentana. Il direttore del TGLA7 è in onda ininterrottamente con la mitologica “Maratona Mentana” dalle 22 di domenica alle 20 di lunedì 26 settembre.

Nonostante la lunghezza monstre, i dati Auditel della seconda serata però hanno premiato Bruno Vespa che, con il talk Porta a Porta su Rai1, ha tenuto informati 1.888.000 spettatori per uno share del 18,7%, medaglia d’argento per Mentana che ha spiegato le scelte degli elettori e le relative vittorie e sconfitte dei partiti a 1.417.000 spettatori pari a uno share del 12,3%. Il terzo gradino del podio è appannaggio dello speciale di Rete4 Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro in grado di sfiorare il milione di spettatori (945.000) per uno share pari al 7,55%. Chi ha pagato pegno è l’approfondimento del Tg3 condotto da Tatiana Lisanti. Nonostante la presenza di Lucia Annunziata e Marco Damilano, ha interessato solo 500.000 telespettatori pari al 4,95% di share.