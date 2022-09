Russia, collera di Maria Giovanna Maglie per gli attacchi a Matteo Salvini: “Sanzioni boomerang. Cialtroni”

05 settembre 2022 a

Matteo Salvini è al centro di continui attacchi da parte della sinistra per le sue parole sulle sanzioni alla Russia decise in conseguenza dello scoppio della guerra in Ucraina. Il leader della Lega non smette di sottolineare quanto male stiano facendo ai paesi europei tali decisioni, che secondo alcuni avrebbero dovuto mettere immediatamente in ginocchio l’economia della Russia e costringere Vladimir Putin a rinunciare all’assalto a Kiev. Ma così non è stato.

Ora Maria Giovanna Maglie difende a spada tratta il segretario del Carroccio, finito nel mirino della prima pagina di Repubblica. “Russia, Salvini resta solo” è il titolo di apertura del quotidiano, pubblicato dalla giornalista con un commento sferzante: “Si dovrebbe chiedere agli italiani se Salvini è davvero solo nel chiedere garanzie sulle sanzioni. Avevano detto ‘tempo due mesi e Putin sarà sconfitto’. Cialtroni”. In un altro messaggio su Twitter Maglie è tornata sull’argomento: “Questa storia che se uno dice che le sanzioni sono state fatte male e si sono rivelate un boomerang, significa che sta con Putin, ha stufato. Nessuno ha chiesto agli italiani se erano d'accordo con le conseguenze di questa guerra, quindi bisogna garantirli”.