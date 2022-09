Fuori dal coro, Mario Giordano a valanga su Repubblica. La verità sui fondi russi

20 settembre 2022 a

La confusione è tanta con le elezioni politiche ormai dietro l'angolo. Si vota tra 5 giorni e "speriamo che non sia una fregatura", esordisce Mario Giordano nella puntata di martedì 20 settembre di Fuori dal coro, su Rete 4, rilanciando il ritornello della canzone-parodia di oggi dedicata alle elezioni del 25 settembre. "Gli italiani sono disorientati da questa campagna elettorale in cui si è parlato di temi che non esistono", attacca il conduttore che mostra un titolo di Repubblica sui presunti fondi russi e i finanziamenti di Mosca alla politica: "C'è l'Italia nel dossier Usa".

Il quotidiano "Lo dà come un fatto certo, e tutti i media dietro a parlare di ingerenze e rischio democratico..." argomenta Giordano che rilancia poi le parole del premier Mario Draghi che ha smentito categoricamente la presenza di partiti italiani nel documento dell'Intelligence americana dopo colloqui ai massimi livelli con Washington.

"Non ci sono forze politiche italiane, non ci sono fondi russi ai partiti italiani... Questa è una fake news in prima pagina, ma noi ne abbiamo discusso per giorni" e non abbiamo parlato "delle cose importanti". Il conduttore fa qualche esempio, a partire dalla povertà che rischia di colpire un italiano su quattro. "E parliamo giorni e giorni su una caso che non esiste, poi ci chiediamo perché gli italiani sono disorientati" continua il giornalista.