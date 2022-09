Scherzi a Parte, crisi di nervi per Federico Fashion Style

Francesco Fredella 19 settembre 2022 a

Federico Fashion Style sbotta di brutto. Alza la voce e non solo. Zeppe, paillettes e ciuffo di ordinanza, il famoso parrucchiere deve fare i conti con "Scherzi a Parte". La nuova edizione, condotta sempre da Enrico Papi, lo prende di mira: nel suo locale di Anzio, appena ristrutturato, arriva una ditta di autospurgo. Tubi, schiuma, sporcizia: il suo locale viene messo a soqquadro mentre lui si trova in viaggio da Firenze a Roma. Un'assistente lo avvisa. Si precipita ad Anzio e trova l'inferno: due operai stanno distruggendo il suo salone, una cliente con la tintura in testa fa le storie Instagram.

"Questa è casa mia, a voi chi vi ha chiamato?", urla Federico contro i malcapitati della fittizia ditta Spurghissimi. "Prima di fare una cosa del genere serve un’autorizzazione. Avete 5 minuti per finire”, continua. Così il pubblico non l'aveva mai visto. “Serve una firma” “Firmo basta che ve ne andate”, dice ancora Federico che ad un certo punto alza le mani sui due operai. Alla fine la produzione annuncia che si tratta di uno scherzo. Anzi dello scherzo per antonomasia. E tutto finisce nel migliore dei modi: Federico abbraccia tutti. A momenti sviene per l'adrenalina accumulata.