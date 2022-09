Propaganda Live, Virzì non si contiene: “Meloni ex fascetta pericolosa, da Salvini sogni erotici con le nere”

17 settembre 2022 a

a

a

Paolo Virzì, regista cinematografico, è stato ospite dell’edizione del 16 settembre di Propaganda Live, programma del venerdì sera di La7 condotto da Diego Bianchi a Propaganda Live. Il 58enne di Livorno usa toni più che duri nei confronti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini a poco più di una settimana dalle elezioni del 25 settembre: “Assistiamo alla fine del mondo. C’è un problema gravissimo perché le elezioni sono diventate un mercato di scommesse. La leadership politica dà il peggio di sé, è un gioco isterico, non è in connessione con il bene di tutti noi. Il problema non è la Meloni in sé, lei fa il suo lavoro ed è stata una fascetta della Garbatella ma non lo è più. È una donna divorziata, che ora sta con un uomo di sinistra, però è una professionista della politica di questi anni e quindi intercetta umori e ha la giusta spregiudicatezza. Anche Salvini, penso che di notte sogni delle orge erotiche con le nere, non gli importi nulla in fondo”.

“Sulla pelle degli italiani”. Friedman non si tiene su Meloni e Salvini

“È che - dice ancora Virzì intervistato da Bianchi - usano questa voglia di nazifascismo, è la democrazia che sta scricchiolando, anche se sento che la Meloni non ha le idee giuste né il tono per governare questo Paese. È pericolosa per tanti motivi, dice cose autolesioniste in una disconnessione con la realtà, a tal punto da farmi pensare che forse ce la meritiamo sta fine del mondo”.