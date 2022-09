Ancora minacce Br a Meloni, la solidarietà di Salvini: clima di odio alimentato dalla sinistra

15 settembre 2022 a

Ancora minacce a firma Brigate rosse nei confronti di Giorgia Meloni in un clima politico sempre più incandescente alimentato dall'odio "sinistro". Le scritte questa volta sono apparse a Mestre: "Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come ’dovranno sputare sangue' contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d’odio", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia su Twitter postando le fotografie di alcuni manifesti elettorali imbrattati con le scritte firmate a vernice rossa e stella a cinque punte cerchiata, simbolo delle Br.

"La accoglieremo con una sorpresa", Minacce a Meloni nella lettera firmata Br

"Solidarietà all’amica Giorgia, vittima di ignobili minacce firmate Br. In questa campagna elettorale il clima è pessimo, basti ricordare l’assalto di 50 anarchici al gazebo della Lega a Marina di Carrara per non parlare delle decine di insulti che hanno bersagliato il sottoscritto e altri leghisti come Maurizio Fugatti", ha commentato Matteo Salvini su Twitter in un post in cui esprime vicinanza e solidarietà con l'alleata di centrodestra. "Evidentemente, il clima di odio e insinuazioni alimentato dalla sinistra e dai suoi giornali sta dando i suoi frutti. Si rassegnino: la violenza non ci fermerà! Avanti col sorriso, determinati e senza paura!"", scrive il leader della Lega.