In Onda, De Bortoli mette in guardia Meloni e Salvini: "Caso unico nella storia", la sfida dopo il voto

Ferruccio De Bortoli. già direttore del Corriere della sera, ospite di In Onda, su La7, non nasconde la sua preoccupazione per le sfide che l'Italia si troverà davanti dopo le elezioni del 25 settembre. "Il compito del prossimo governo è arduo", dice nella puntar di sabato 10 settembre, "dobbiamo evitare una crisi finanziaria, o comunque mostrare all'Europa che non siamo deboli dal punto economico. Il caso unico nella storia è che il prossimo governo dovrà fare una legge di Bilancio in pochissimi giorni".

Il giornalista Gerardo Greco si dice d'accordo cn De Bortoli: "Chi arriva deve sopportare un peso incredibile, perché si vota sui bisogni primari. Questa campagna mi fa tremare. Io questi occhi di tigre del Pd li ho visti pochissimo. Forse devono fare qualcosa in più".

Un'affermazione che gela Elly Schlein, vicepresidente di sinistra della Regione Emilia-Romagna, anche lei tra gli ospiti di Concita De Gregorio e David Parenzo. La vittoria del centrodestra non è scontata, è il messaggio: "Credo che la partita sia aperta e vada giocata. Noi dobbiamo assicurare una buona affluenza, per questo stiamo girando tutti i territori. Contestano al Pd di essere al governo da 10 anni, ma l'ultimo governo solo con il Partito democratico risale al 2008. C'è tanta retorica".