L'Aria che Tira, Marcello Sorgi sconsolato sul caro-energia: “Il governo non può fare quasi niente”

Nella puntata del 6 settembre de L’Aria che Tira è argomento caldo il caro-energia e la situazione critica tra l’Europa e la Russia sul gas. Nel talk show di La7, condotto da Myrta Merlino, è ospite Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, che propone il proprio punto di vista: "È difficile secondo me spiegare a chi riceve una bolletta particolarmente alta perché ha un esercizio, quindi consuma più energia, che un governo solo non può fare quasi niente. Né il governo attuale, in carica come sappiamo per gli affari correnti, né quello che verrà. È una questione talmente grossa che bisogna sperare che l'Europa riesca nel suo insieme ad agire e ad avere un peso maggiore nei confronti di Vladimir Putin. Putin può dire quello che vuole, ma - sottolinea il giornalista - prima di perdere un cliente come l'Europa ci dovrebbe pensare un pochettino, è il suo più grosso cliente. Bruciare tutto il gas che fino a qualche settimana fa distribuiva all’Europa lo dovrebbe far riflettere”.

“Putin fa la voce grossa ma non è forte come vuole farci credere?” chiede Merlino al suo ospite. Sorgi attacca frontalmente il numero uno della Russia: “No, questo non lo so, Putin non ragiona, se fosse una persona che ragiona ci dovrebbe pensare prima di perdere il suo primo cliente, anche se questo cliente non può pagare i prezzi folli che in questo momento vengono richiesti sul mercato”.