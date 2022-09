“Cosa ci sta a fare Mario Draghi?”. Bollette, Augusto Minzolini a L'Aria che Tira suona la sveglia

Luca De Lellis 06 settembre 2022 a

L’emergenza caro bollette sta mettendo a dura prova le tasche degli italiani, molti dei quali non saranno in grado di reggere a lungo il peso delle mazzate che arrivano su luce e gas. Nel corso della puntata di L’Aria che Tira di martedì 6 settembre, trasmissione di La7 tornata sotto la conduzione di Myrta Merlino dopo l’edizione estiva, è intervenuto sul tema il direttore de “Il Giornale” Augusto Minzolini, che ha tuonato contro l’attuale (ancora per poco) governo presieduto da Mario Draghi: “Io sono del parere che gli affari correnti prevedano un intervento su un’emergenza come questa, altrimenti cosa ci sta a fare Draghi?”.

L’ospite si è poi concentrato sull’andamento della guerra in Ucraina, che inevitabilmente inficia sulla situazione dell’energia in Italia: “Stiamo assistendo a una controffensiva ucraina e la possibilità di espandersi dei russi in territorio ucraino è venuta meno. Allora Vladimir Putin sta tentando il tutto per tutto per dividere l’Europa. Quando si parla di interferenze russe nelle prossime elezioni, si intende proprio questa rigidità sul gas nei confronti del nostro Paese”.

Poi ammette: “Io sono per le sanzioni contro la Russia, bisogna tenere il pugno fermo”. Però, riprendendo ciò che afferma il leader della Lega Matteo Salvini, “in questa fase di guerra economica, si deve intervenire per fare in modo che non siano le nostre imprese a pagare per la guerra”. Ciò significa, chiosa l’ex direttore del Tg1, che “il governo deve battagliare in Europa e prendersi le sue responsabilità, se necessario anche con uno scostamento di bilancio”.