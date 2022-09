“Economia della Russia in ginocchio”. Salvini e lo sfottò a Letta: non ne sbagli una

05 settembre 2022 a

“Le sanzioni sono le più dure mai comminate e in qualche giorno porteranno al collasso l’economia russa, che finirà in ginocchio. Gli effetti stanno già arrivando. E intanto, il tema di fondo è fare in modo che Putin non si prenda l’Ucraina”. A parlare con tono fermo e deciso della guerra in Ucraina, scoppiata allora da 10 giorni, era Enrico Letta, che mesi dopo viene ripreso da Matteo Salvini per le sue parole pronunciate il 5 marzo sulle decisioni dell’Europa contro la Russia di Vladimir Putin.

Il leader della Lega su Twitter ha ripescato un articolo del Corriere della Sera contenente le dichiarazioni del segretario del Partito Democratico, che non si sono affatto rivelate veritiere: “5 marzo. Bravo Enrico, non ne sbagli una”. Oltre al messaggio ironico contro l’avversario di sinistra Salvini ha parlato da Bolzano sempre sul tema delle sanzioni economiche alla Russia: “Al posto delle sanzioni che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani e gli europei con uno scudo”.