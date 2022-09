Controcorrente, il direttore Davide Vecchi zittisce Simona Bonafè (Pd): "Chi ha fatto cadere Draghi"

02 settembre 2022 a

"Ho sentito dire che il governo Draghi l'ha fatto cadere il centrodestra ma non è vero". Il direttore de Il Tempo Davide Vecchi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, venerdì 2 settembre, rinfresca la memoria all'eurodeputata del Partito Democratico e segretaria dem della regione Toscana Simona Bonafè sulla caduta dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Poco prima, nel suo intervento, l'onorevole aveva accusato proprio il centrodestra dell'attuale crisi di governo.

"Ho sentito dire che il governo Draghi l'ha fatto cadere il centrodestra ma non è vero. Vorrei ricordare a Bonafè che il governo Draghi l'ha fatto cadere Conte perché contrario al termovalorizzatore a Roma. Il termovalorizzatore risolverebbe il problema rifiuti e creerebbe energia. Quindi, cerchiamo di non stravolgere proprio tutto almeno in una campagna elettorale che durerà ancora 20 giorni" precisa il direttore Vecchi che ricorda inoltre all'eurodeputata le posizioni e le proposte assurde degli alleati dem.

"Vorrei ricordare sempre alla Bonafè che voi avete, come alleati, personaggi che hanno bloccato Tap, che hanno portato vent'anni di ideologie e che sono gli stessi che oggi dicono che andrebbero vietati addirittura in jet privati.Tra poco manca solo che ci costringeranno andare in carrozza o che vieteranno le macchine sopra i diecimila euro... Voi state insieme a gente che è contro l'energia e che propone cose irrealizzabili che è la causa principale dei ritardi. Lei se lo ricorda chi ha chiuso i gasdotti nel Mare Adriatico? Sono lì, tra l'altro c'è Bonaccini, il presidente della regione Emilia Romagna che è favorevole a far ripartire tutto e oltretutto è del Pd" conclude il direttore de Il Tempo smascherando così le contraddizioni e le vere posizioni della coalizione del centrosinistra su temi fondamentali per l'Italia in un momento difficilissimo tra guerra, crisi economica e pandemia.