Controcorrente, l'ossessione di Marco Revelli per Giorgia Meloni: “Aggressività fortissima e terribile, fa paura"

28 agosto 2022 a

Marco Revelli, politologo e sociologo, è ospite della puntata del 28 agosto di Controcorrente, talk show di Rete4, e continua ad inveire contro Giorgia Meloni, come già aveva fatto nel corso di una recente ospitata ad In Onda. Il professore, interrogato da Veronica Gentili, passa all’attacco della leader di Fratelli d’Italia, destinata a raccogliere più voti di tutti nelle elezioni del 25 settembre: “Vorrei rassicurare Maria Giovanna Maglie sulla questione dei toni della Meloni. Può fare di tutto per cercare di sembrare dolce e universalista, ma per lei parlano occhi e gesti, oltre a certe uscite in bagni di folla all’Italia e all’estero. Ha dentro un'aggressività fortissima, terribile, che a me personalmente fa paura, poi ad altri potrà far piacere. La si avverte”. “Menomale” dice Maglie ridendosela dopo il discorso del professor Revelli.