Sondaggi politici, la vera incognita. Alessandra Ghisleri avverte: cosa può succedere

26 agosto 2022 a

a

a

C'è un'incognita che pesa più di tutto sulle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri in una lunga intervista a La Stampa lo ricorda ai lettori. La campagna elettorale, appena cominciata, è caratterizzata dallo scontro tra Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia e il segretario del Pd, Enrico Letta: "Demonizzare l’avversario non porta mai al risultato sperato - avverte la sondaggista - il confronto tra Letta e Meloni è il più semplice per loro, perché sono talmente lontani che è facile sottolineare le differenze. Ma si rischia di accendere le tifoserie e galvanizzare i già convinti”.

"Vantaggio incolmabile". Boom centrodestra, FdI cresce ancora

Poi c'è il dato rilevato in tutti i sondaggi di queste elezioni che non va sottovalutato, l'incognita rappresentata dall’oltre 40% di indecisi tra chi non si fida più di nessuno e pensa che andare a votare ormai sia inutile e chi invece è indeciso tra leader opposti fra loro: “La cosa strana che ho notato - evidenzia Ghisleri - è che spesso sono indecisi tra leader con profili molto diversi come tra Giorgia Meloni e Carlo Calenda”.