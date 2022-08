Giorgia Meloni, il messaggio agli elettori: "Cosa proveranno a fare". Bordata alla sinistra

25 agosto 2022 a

Mentre è in corso la più grande campagna speculativa contro il debito italiano dal 2008 - come riporta il quotidiano finanziario "Financial Times" che mette in guardia dall’attacco degli hedge fund internazionali - Giorgia Meloni lancia l'ultimo messaggio agli elettori. Crisi energetica e incertezza politica pesano tantissimo sulla campagna elettorale: il prezzo del gas corre e registra, oggi, la fiammata record di 317 euro al MWh.

Così da una parte la crisi economica spaventa, dall'altra però c'è la Bce cge sta gradualmente ritirando i suoi stimoli per normalizzare la politica monetaria dopo i lunghi anni dei tassi sottozero, anche se ha varato un scudo anti-spread. "Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena internazionale, ad esempio nei confronti della Commissione europea ma questo non significa che vogliamo distruggere l'Europa, che vogliamo lasciare l'Europa, che vogliamo fare cose pazze” ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista pubblicata oggi sul sito della Reuters. "Significa semplicemente spiegare che la difesa dell'interesse nazionale è importante per noi come lo è per i francesi e per i tedeschi", ha chiarito.

Poi sui suoi social network la leader di Fratelli d'Italia, in testa a tutti i sondaggi politici e bersagliata dalla polemica sinistra negli ultimi giorni, avverte gli elettori con un messaggio forte e chiaro: "Proveranno a spaventarci - scrive Meloni - ma noi non ci lasceremo intimorire. Proveranno a ricattarci, ma noi sceglieremo la libertà. Proveranno a comprarci, ma noi non abbiamo prezzo. Proveranno ad odiarci, ma noi risponderemo col sorriso. Proveranno a fermarci, ma noi vinceremo" annuncia la leader di FdI.