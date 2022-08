L'aria che tira, Senaldi sotterra Letta: sui suoi errori scriveranno dei trattati. Lorenzin gelata

22 agosto 2022 a

Nel Pd è deflagrato il caso dei post antisemiti e filo-sovietici tra i giovani candidati che avrebbero dovuto dare l'impronta di cambiamento al partito di Enrico Letta. La difesa del centrosinistra è che quei post quantomeno imbarazzanti sono vecchi, e perciò inattuali. Errori di gioventù. Il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, ospite lunedì 22 agosto a L'aria che tira, il programma di La7, ricorda che allora la polemica sull'intervista di quando Giorgia Meloni aveva 19 anni è a maggior ragione inaccettabile. "Smettiamola di tirare fuori i video di 30 anni fa perché sei vecchio ciò che uno pensava due anni fa e non ha mai rettificato, figurarsi quello che uno ha detto una volta 30 anni fa e in seguito ha rettificato 150 volte..." afferma il giornalista.

La scelta dei giovani candidati è solo l'ultimo errore del leader dem. "Non voglio neanche sparare sulla croce rossa, ma Letta insegnava Scienze Politiche a Parigi..." argomenta Senaldi. "Da professore diventerà argomento di studio, si faranno dei trattati su tutti gli errori che un frontrunner può fare in una campagna elettorale", dice davanti all'esponente dem Beatrice Lorenzin.

L'elenco è lungo, e Senaldi parte dalla fine: "Oggi ha detto che l'Italia deve abbassare il gas ma non possiamo farlo da soli, poi ha inseguito Meloni dicendo 'viva le devianze'", non capendo che la leader di FdI si riferiva alla lotta alla droga investendo sullo sport. "Pensava si riferisse agli omosessuali ed è partito lancia in resta", conclude il giornalista che si chiede: "Ma chi glielo ha fatto fare? Non è proprio capace, è il peggiore candidato che la sinistra potesse proporre".