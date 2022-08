L'Aria Che Tira, Augusta Montaruli zittisce Letta sullo stupro di Piacenza: "Qual è la vera indecenza"

22 agosto 2022 a

a

a

Domani Giorgia Meloni ed Enrico Letta si incontreranno sul palco di Rimini ma la vigilia è già segnata dalla polemica fortissima sullo stupro di Piacenza. A spargere benzina sul fuoco è stato il segretario Enrico Letta che, nel corso del collegamento con Radio24, si è scagliato contro la leader di Fratelli d'Italia per il filmato pubblicato su Twitter relativo all'episodio di violenza sessuale a Piacenza. "Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso". Pronta la risposta della leader di FdI che li ha accusati di restare in silenzio di fronte a tale atrocità.

Meloni condanna lo stupro choc di Piacenza. E la sinistra attacca lei

A demolire il segretario del Pd ci ha pensato anche la deputata di FdI Augusta Montaruli che - ospite nello studio de L'Aria che Tira lunedì 22 agosto - incalzata dal conduttore di La7 Francesco Magnani ha risposto per le rime. Magnani ha riletto le dichiarazioni del segretario del Pd e la risposta al veleno della leader e poi ha domandato: "Pubblicare quelle immagini non trascende la missione di un politico?". "La missione di un politico dovrebbe essere quelle di rendere sicura quella strada, perché nessuna dovrebbe avere paura a percorrerla e temere di essere stuprata". E ancora: "Indecente?" ha domandato Montaruli con tono retorico. "Indecente è che le nostre strade siano in balìa dell'immigrazione clandestina" ha tuonato la parlamentare.