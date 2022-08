Flat tax, sinistra alla frutta: Angelo Bonelli rilancia la bufala del "conto alla romana". Imbarazzo in tv

11 agosto 2022 a

Per contrastare il centrodestra vale tutto, anche rilanciare meme, bufale e pseudo-verità che girano sui social. Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, lo ha fatto nel corso della puntata di giovedì 11 agosto di Coffee Break, su La7. "La flat fax? Bisogna spiegarla bene ai cittadini", premette l'esponente della coalizione di centrosinistra messa su da Enrico Letta. La "tassa piatta" proposta da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi "è iniqua", argomenta Bonelli che poi rilancia "una cosa che gira in rete, divertente ma che fa comprendere bene". È la storiella del ristorante, che circola sui social in queste ore: "La flat tax - spiega al conduttore - è come se andiamo al ristorante e io prendo caviale, ostriche e champagne, e lei solo una pizza, e poi paghiamo alla romana".

Così, senza colpo ferire. Eppure il post della pizza alla romana gira da giorni e se ne è occupata anche la stampa. Una metafora quantomeno "fuorviante", spiega il Giornale secondo cui "non si capisce perché con la flat tax, che indica la possibilità per un singolo di pagare le imposte a una quota fissa a prescindere dal proprio livello di reddito, le contribuzioni e i consumi altrui dovrebbero rientrare nel computo della propria erogazione fiscale". Insomma, al massimo la storiella spiega cos'è un "contributo forfettario" come la tassa di soggiorno delle località turistiche. La similitudine è stroncata anche dal sito anti-bufale Butac: usare l'esempio del ristorante per la flat taxi è come paragonare "le pere con gli scaffali Ikea".