Conte a nervi tesi sbotta con la giornalista: "Fautrice del governo Draghi", scintille a La7

Botta e risposta serrato tra Giuseppe Conte e Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente italiana del Financial Times, nel corso de "La corsa al voto"; il programma condotto su La7 da Paolo Celata. Nella puntata di mercoledì 10 agosto il presidente del Movimento 5 Stelle è sottoposto alle domande incalzanti della giornalista sull'operato del suo governo e sul ruolo del M5s nella caduta di quello di Mario Draghi. Dopo i ripetuti interventi di Sciorilli Borrelli, Conte sbotta: "Le è una fautrice del governo Draghi".

Il capo politico M5s si scaglia poi provvedimenti per le famiglie contenuti nei decreti di Draghi: "Non sono aiuti, con sei euro lordi al mese un lavoratore a basso reddito ci paga la colazione la domenica. Non affronta l'emergenza autunnale che ci aspetta". Interviene allora Celata che prende le difese della giornalista: "Qui non c'è nessun sostenitore" di un governo e di un altro, dice il conduttore. "Ma non dico che è scesa in politica, l'ho sentita parlare appoggiando spesso le misure" di Draghi, rimarca Conte. In seguito Sciorilli Borrelli ricorda come abbia sostenuto, in passato, anche le misure del governo Conte sulla pandemia e quanto fatto per il Recovery Fund ma condanna le "liste dei desideri" che si vedono in campagna elettorale.

Il "processo" a Conte poi continua con il flop del Reddito di cittadinanza, inefficace per quanto riguarda l'occupazione. Su una possibile convergenza in extremis con il Pd, Conte ha ribadito quanto detto nelle ultime settimane: "Il Pd e Letta in modo incomprensibile hanno voltato le spalle all’esperienza con il M5S, è un fatto anche contraddittorio perché ora si ritrovano al suo fianco Fratoianni e Bonelli. Dopo il balletto Letta-Di Maio-Tabacci, Letta-Calenda, Letta-Fratoianni è impensabile che inizi un balletto Letta-Conte, il M5S ai balletti non si presta. Il Pd ne risponderà ai suoi elettori e alcuni mi scrivono dicendo che voteranno per il Movimento", afferma Conte.