Controcorrente, Tremonti si gode la tragedia sinistra: "Senza identità". Pietra tombale

08 agosto 2022 a

a

a

Il centrodestra si gode il flop dem dopo il vaffa di Carlo Calenda in diretta tv a Enrico Letta. E in televisione tiene banco proprio la clamorosa alleanza impossibile forgiata dal segretario democratico che non è durata nemmeno 24 ore. A "Controcorrente", il programma in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Gentili, nel corso della puntata di domenica 7 agosto l'ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, Giulio Tremonti - possibile candidato con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre - picchia durissimo contro la sinistra. Manca poco alla presentazione dei simboli e Letta non ha ancora alleati certi.

"La sinistra non è positiva, la sua persa identità caratterizza questo periodo e questa campagna elettorale" @Giulio_Tremonti nel presente la vede perdente #Controcorrente pic.twitter.com/XWG6B1Ag2m — Controcorrente (@Controcorrentv) August 7, 2022

"Quello che è tragico nella sinistra è che non è positiva" spiega Tremonti. "Se la sinistra fosse come è stata per decenni, nel bene e nel male, sarebbe positiva e invece è assolutamente negativa. La sua identità persa è uno degli aspetti che caratterizzano questo periodo. Non solo in Italia, certamente in questa campagna elettorale. Io penso che il compito della sinistra sia quello di avere un futuro nel futuro, ma nel presente la vedo realmente perdente".