Civitanova Marche, Guido Crosetto ammutolisce Corrado Formigli: ”Tutelati solo i giornalisti o anche i comuni mortali?"

Guido Crosetto a difesa di Giorgia Meloni. L’omicidio di Alika Ogorchukwu avvenuto a Civitanova Marche ha scatenato l’attacco social alla leader di Fratelli d’Italia da parte di Corrado Formigli, giornalista e conduttore di PiazzaPulita su La7: “Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Matteo Salvini e Giorgia Meloni”. Da lì ne è nato un botta e risposta: “Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito”. “Sciacallo” la chiusura della replica di Meloni.

Ma Formigli imperterrito ha continuato: “‘Penoso’. ‘Sciacallo’. Così parla un’aspirante leader di governo. Chapeau. Felice comunque di aver contribuito col mio tweet a farle scrivere due parole per quella povera vittima. Preoccupante come Meloni confonda il diritto di critica esercitato dai giornalisti e tutelato dalla Costituzione con la propaganda, legittimo strumento dei partiti per farsi votare”.

Ed è proprio sotto a tale risposta che si è inserito Crosetto, imprenditore e fondatore di FdI: “La Costituzione tutela solo il giudizio dei giornalisti o anche quello dei comuni mortali?”. In un altro cinguettio il gigante è ritornato ancora sulla questione: “La stampa ed il giornalismo, quando sono libere e senza pregiudizi, sono un contropotere. Si. Se invece sono schierati con una parte e pregiudizialmente contro un’altra, si pone un serio problema. Non per là Meloni, in teoria per la democrazia. Hai presente? Tipo Russia o regimi”. Poi un messaggio sulla vicenda marchigiana: “Se vedessi chiunque fare violenza ad un’altra persona, non riuscirei a pensare ad altro che a fermarlo. Chi, di fronte alla violenza, pensa a fotografare e filmare, ha perso una parte rilevante di umanità”.