Controcorrente, Francesco Verderami svela il vero piano di Beppe Grillo: “Vuole gli incapaci in Parlamento”

Beppe Grillo scrive sul suo blog: "Alcuni di noi sono caduti, altri sono stati contagiati dagli zombie, ma vinceremo". L’intervento del fondatore del Movimento 5 Stelle è analizzato da Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, ospite dell’edizione del 30 luglio di Controcorrente, il talk show serale di Rete4: “Grillo ha parlato di personaggi del M5S che si sono zombiezzati perché sono andati da un’altra parte, ma in realtà a mio avviso il meccanismo di zombiezzazione era già iniziato. Era il M5S che disse che non si sarebbe mai alleato con nessuno e poi si è allenato praticamente con tutti tranne che con Giorgia Meloni. Avevano parlato dell’uno vale uno, delle assemblee in streaming, avevano preso di tutto, ad esempio Gianluigi Paragone veniva dalla Lega. Ritengo che la funzione del vaffa del M5S si sia esaurita, perché gli italiani hanno capito che anche in Parlamento serve la competenza. Il fatto che Grillo insista con la questione dei due mandati mi fa capire che si vogliono mandare in Parlamento delle persone che della politica non capiscono niente. Ma quando uno ha mal di denti - mette in evidenza Verderami - si rivolge al miglior dentista disponibile sulla piazza, non si rivolge ad uno scalpellino”.