Meghan Markle, “c'entra Camilla”. Nella nuova biografia di Tom Bower la rivelazione che fa saltare i nervi a Corte

“Chissà se avrà i capelli rossi afro”. Sarebbe questa la frase che ha mandato su tutte le furie Meghan Markle e Harry d’Inghilterra. Chi l’ha pronunciata? Camilla Parker Bowles, futura regina d’Inghilterra. Sarebbe lei la razzista alla corte di Sua Maestà Elisabetta II. Tom Bower, l’autore dell’esplosiva biografia “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” ha scritto: “Il sospetto dei Sussex che la duchessa di Cornovaglia avesse fatto commenti razzisti su Archie (non ancora nato, nda) aveva alimentato la loro spaventosa denuncia dell'intera famiglia reale”. In alcuni estratti del libro, pubblicati da PageSix, si legge che la duchessa di Conrovaglia avrebbe fatto un’osservazione su come sarebbero stati i capelli del futuro figlio di Meghan e Harry poco dopo che la loro relazione era diventata di dominio pubblico. Il principe incontrò il padre Charles e la detestata matrigna nella loro residenza di Clarence House e nella versione di Harry, la conversazione verteva su tre argomenti alternandosi tra serio e scherzoso: “In primo luogo, a Harry fu detto che Meghan doveva continuare con la sua carriera di attrice. In secondo luogo, non ci si poteva aspettare che Scotland Yard pagasse automaticamente per la protezione 24 ore su 24 della sua ragazza. E in terzo luogo, secondo Harry, qualcuno ha speculato su come sarebbe stato il suo futuro figlio”.

Ed ecco la parte incriminata: “Camilla ha osservato ‘Non sarebbe divertente se tuo figlio avesse i capelli afro rossi?’”. Una battuta che, secondo Bower, Harry avrebbe preso come tale ridendoci su, ma quando l’ha riferita a Meghan è scoppiato un putiferio: “la reazione dell’ex attrice ha trasformato il divertimento di Harry in furia” si legge in Revenge. E torna alla memoria l’intervista piena di accuse, recriminazioni e sottintesi che i Sussex rilasciarono a Oprah Winfrey a marzo 2021. Entrambi rivelarono di essere rimasti scioccati dalla domanda di un membro della famiglia reale su quanto sarebbe stata scura la pelle del primogenito non ancora nato. Si rifiutarono di fare il nome perché sarebbe stato “devastante” per la Corona inglese, ma di fatto gettarono fango e sospetti su tutti i Windsor tanto che successivamente la stessa Oprah Winfrey chiarì che Harry e Meghan non si riferivano alla Regina o al defunto principe consorte Filippo. Quindi, l’atteggiamento di Camilla Parker Bowles potrebbe essere uno dei motivi della fuga dei duchi di Sussex dal Regno Unito e dalla famiglia reale e pare certo che Harry, nell’autobiografia (scritta insieme al giornalista americano J.R. Moehringer) in uscita in autunno, dipingerà la duchessa di Cornovaglia come “razzista” e usurpatrice del ruolo che fu della madre Lady Diana.

Prova ne è che, a febbraio 2022, il duca di Sussex ha accolto con “un silenzio di pietra” l’annuncio ufficiale di Elisabetta II che Camilla un giorno diventerà regina consorte: “Il rifiuto di Harry di riconoscere la decisione della nonna prefigurava i problemi a venire. Charles aveva buone ragioni per temere che l'antipatia di Harry per Camilla fosse stata rivitalizzata da Meghan” osserva Bower prima di affondare la lama sugli interessi commerciali: “Facilmente persuaso, Harry ha sfiorato il tradimento di suo padre, Camilla, i Cambridge e persino la Regina... Per guadagnare l'anticipo dell'editore, niente e nessuno era intoccabile”. Secondo Tom Bower nel memoriale di Harry ci saranno brutte rivelazioni su Camilla, William, Kate e Charles e sul dolore inflitto dalla famiglia reale a Meghan e al marito.