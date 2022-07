Harry e Meghan, "accuse di bullismo secretate". Il principe con la moglie a casa di Oprah Winfrey

Giada Oricchio 30 giugno 2022 a

a

a

Harry e Meghan avrebbero inflitto “crudeltà emotive” allo staff della Corona, ma Buckingham Palace non pubblicherà l’esito dell’indagine bomba. La vicenda risale al 2020, prima della Megxit. Numerosi assistenti reali denunciarono la duchessa di Sussex per comportamento vessatorio. Raccontarono di essere stati umiliati, ridotti in lacrime, terrorizzati e lasciati tremanti di paura, in particolare accusarono in coro Meghan Markle di essersi comportata con “crudeltà emotiva” e di averli “cacciati via in malo modo” più volte. Una delle vittime dei maltrattamenti definì la coppia come "bulli oltraggiosi”. Il personale si sentiva così traumatizzato da parlare di stress post-traumatico. Le lamentele di quel periodo “tossico” (tra la fine del 2018 e l'inizio del 2020) furono riportate anche al principe William che cercò di parlare con il fratello ma finirono col litigare.

“Prospettiva spaventosa”. Il principe William spegne 40 candeline con una terribile angoscia

I Sussex hanno sempre negato le accuse sostenendo che la Corona stava mettendo in atto una campagna diffamatoria ai loro danni. Buckingham Palace aprì un’inchiesta che si è conclusa diversi mesi fa ed è stata secretata. Oggi, il Daily Mail on line riferisce che il Palazzo ha “rivisto” le sue politiche sulle risorse umane dopo le accuse di bullismo, ma non pubblicherà mai il rapporto. Il motivo? Lo rivela un insider: “La famiglia reale non vuole sconvolgere o provocare Harry e Meghan perché ne teme la reazione”. Ed è una paura fondata: due giorni fa gli ex royal sono stati paparazzati mentre uscivano dalla villa di Oprah Winfrey, l’amica giornalista cui rilasciarono l’intervista choc contro la Royal Family, accusata di ogni nefandezza, razzismo compreso.

Il dossier bullismo resta top secret (per ora), l'arma segreta della Regina con Meghan

La vicenda delle vessazioni è stata messa a tacere, si sa solo che Harry e Meghan non hanno deposto (il loro portavoce non ha voluto commentare, nda), mentre c’è delusione tra gli ex membri dello staff reale che sono stati ascoltati da uno studio legale indipendente, ma che non sono stati messi al corrente delle conclusioni dell’indagine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.