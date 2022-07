Speciale La7, Enrico Mentana non si trattiene con Matteo Renzi: la reazione incredibile. Imbarazzo in studio

Giada Oricchio 14 luglio 2022 a

a

a

“Posso andare?”, “No, non c’è niente di meglio”. Siparietto a Speciale TGLA7 tra Enrico Mentana e Matteo Renzi. Oggi il Senato ha approvato la fiducia al Dl Aiuti ma il M5s ha deciso di non partecipare al voto aprendo di fatto la crisi politica poiché il premier Mario Draghi ha già detto che senza pentastellati il governo non va avanti non bastando l’appoggio esterno.

In attesa del via libera, l’inviata Alessandra Sardoni si è collegata da Palazzo Madama: “Direttore se sei d’accordo è venuto a trovarci Renzi, sarebbe interessante sentire la sua posizione”, il senatore è stato microfonato al volo, ma Mentana ha fulminato tutti: “Adesso è particolarmente inelegante dire di no… Non è più possibile dire no… Potevamo parlarne prima…”.

Attimi di imbarazzo e smarrimento con Renzi che stava al gioco: “Grazie direttore, la vedo particolarmente in forma”. Battute a parte, il leader di Italia Viva ha osservato che i numeri per proseguire ci sono e non esiste alcun vero motivo per la fine dell’esecutivo, mentre i 5 Stelle per coerenza dovrebbero far dimettere i loro ministri. Renzi si è impadronito del microfono e ha parlato per una decina di minuti senza pause e interruzioni: “Le faccio un esempio…”, “No… dopo la pubblicità… non mi faccia litigare con il mio presidente” lo ha stoppato Mentana scherzando e dando il là a un nuovo botta e risposta. “Allora io posso andare?” ha domandato l’ex premier e il direttore: “No, no. Dove va di meglio?!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.