In Onda, Draghi sconcerta Concita De Gregorio con la barzelletta: "Macabro". In studio cala il gelo

"O ha cambiato spin doctor oppure marcia". Concita De Gregorio resta senza parole di fronte al premier Mario Draghi che parla alla stampa estera ed esordisce con una barzelletta in occasione della cena. "È un momento leggero questo - spiega il premier - avete cominciato bene con un ex presidente Bce. Mi viene in mente la barzelletta di uno che sta aspettando un trapianto di cuore e può scegliere tra quello di un giovane di 25 anni in splendida condizione fisica e quello di banchiere centrale di 86. Sceglie il secondo. Ma come?, gli chiedono. Eh, perché non è mai stato usato" conclude tra applausi e risate. Ma non ride la conduttrice di "In Onda" che in apertura, martedì 12 luglio, definisce l'ironia del premier "macabra". Non ride nessuno nello studio di La7, né il collega David Parenzo né l'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco. Anche se sono tutti concordi che lo show del premier con la stampa estera mostri una faccia inedita del presidente del Consiglio.

Poi i conduttori mandano alcuni momenti più "esilaranti" del discorso. "In questi mesi mi avete fatto recapitare diverse richieste di interviste - dichiara Draghi - che ho declinato, la mia non è reticenza a comunicare. Lo dicono facendo il paragone con alcuni miei predecessori. 'Meglio lui che non comunica che come gli altri'. La verità - ha ironizzato - Come avete visto da alcune foto recenti al Prado, amo moltissimo stare al telefono". "In realta volevo un vostro invito a cena. Vi auguro di continuare così - ha concluso Draghi tra le risate generali - tra un aperitivo al sole e un cappuccino in piazza. Il corrispondente in Italia è un duro lavoro ma qualcuno deve pur farlo".

La conduttrice De Gregorio è sempre più sconcertata: "È insolitamente diverso" afferma quando la linea torna allo studio. "In realtà chi lo conosce - racconta Massimo Franco - lo descrive essattamente così, capace di questa pungente ironia".

