Controcorrente, “diteci qualcosa!”. Gianluigi Paragone a valanga contro il governo: che fine fanno i soldi del Pnrr?

Gianluigi Paragone, senatore e leader di Italexit, è tra gli ospiti della puntata del 12 luglio di Controcorrente, e commenta con toni decisi l’attuale crisi economica che stanno vivendo gli italiani. Queste le sue parole nel talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “Vogliamo sapere se ci sono i margini per dare delle risposte ai cittadini, a mia nonna non gliene frega nulla se lo chiami scostamento di bilancio, vuole sapere se può andare incontro ad una situazione particolare, ovvero il caro spese, il caro vita, il caro bollette. Altri vogliono sapere se alla pompa di benzina il pieno costa ancora l’ira di Dio oppure no, questo al di là delle chiacchiere che fanno. Alla fine, gira e rigira, sono temi importanti. Lo sviluppo economico è il motore del lavoro”. “Si riducono ad uno soltanto, ovvero se ci sono soldi da distribuire per alleviare la morsa” interviene Giampiero Mughini, presente in studio.

Poi Paragone continua, incalzando il governo: “I tanti soldi del Pnrr dove scaricano? Io continuo a fare questa domanda. Qual è l'atterraggio di questi soldi? È nella dimensione reale o in una dimensione virtuale? La gente vuole saperlo bene, tutti ne parlano ma non si vede. Il Superbonus era il pistone dell’edilizia e poi il principio è andato a ramengo e lo Stato non è più garante di un bel niente”.

