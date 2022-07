Giorgia Meloni all'attacco del governo: "Basta beghe di Palazzo, elezioni subito"

12 luglio 2022 a

Il tempo per il governo è scaduto, Giorgia Meloni chiede di andare subito al voto. La leader di Fratelli d'Italia, forte del consenso espresso nelle ultime amministrative e nei sondaggi, vorrebbe tagliare la spina all'esecutivo guidato da Mario Draghi.

L'Italia non può restare ostaggio di litigi e beghe di Palazzo. Bisogna tornare al voto per dare alla Nazione un Governo forte, coeso e che faccia realmente gli interessi degli italiani. #ElezioniSubito pic.twitter.com/Z6hldgjhIH — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 12, 2022

"L'Italia non può restare ostaggio di litigi e beghe di Palazzo. Bisogna tornare al voto per dare alla Nazione un Governo forte, coeso e che faccia realmente gli interessi degli italiani. #ElezioniSubito" twitta la Meloni. Mentre gli italiani sono alle prese con una crisi economica devastante il governo è in fibrillazione dopo l'uscita dall'aula del M5s sul dl Aiuti. La tensione nei partiti è altissima: riflettori puntati per il 16 luglio in Senato, dove è previsto il voto conclusivo sul decreto.

Manovre sfacciate per posticipare il voto: "Meloni pronta a scatenare l'inferno"

