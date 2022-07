Incendi a Roma, la denuncia di Angelo Bonelli: “C'è senza dubbio un disegno criminoso”

10 luglio 2022 a

Incendi a ripetizione a Roma. E la causa, almeno secondo il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, non può essere soltanto il caldo che sta stringendo la morsa sulla Capitale: “C’è senza dubbio un disegno criminoso dietro gli incendi a Roma che coinvolgono sistematicamente gli autodemolitori. Negli ultimi 6 anni, almeno 10 incendi hanno coinvolto i cosiddetti sfasciacarrozze che operano in condizioni di illegalità e a ridosso di aree abitate. La Capitale subisce queste azioni delinquenziali perché in città non c’è controllo. La situazione di Roma è totalmente fuori controllo, si passa da fenomeni illeciti diffusi, come il rovistaggio, ai roghi di rifiuti, alle filiere improprie dell'autodemolizione, all'abbandono di rifiuti di origine edilizia, al degrado ambientale che interessa i campi nomadi, sede di raccolta illecita, abbandono e incendi di rifiuti. Non è accettabile per una capitale europea”.

Incendio a Centocelle, si fa avanti l'ipotesi pista dolosa

“Si tratta di fenomeni sui quali sono in corso iniziative investigative - conclude Bonelli -, ma che avrebbero dovuto far agire immediatamente i soggetti pubblici che hanno compiti di amministrazione attiva, di pianificazione e di controllo, in primis il Comune di Roma, non solo per quanto riguarda gli aspetti ambientali ma anche per il governo delle attività economiche e degli insediamenti antropici e per l'azione di contrasto al degrado urbano”.

A parlare dei roghi è anche l’assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “La sola ipotesi che il fuoco possa avere origini dolose getta ombre inquietanti sugli interessi oscuri che minano l’azione del sindaco Roberto Gualtieri e della Giunta impegnata a dotare la nostra città del termovalorizzatore e di una efficiente politica di gestione dei rifiuti. Mentre Roma si riprende la scena internazionale ed è su tutti i giornali del mondo per la sfilata di Valentino e il concerto record dei Maneskin arriva l’ennesima sequenza impressionante di incendi. È la quarta volta che si verificano tali eventi nel giro di nemmeno un mese, e a questo punto non sembra affatto frutto del caso. Sono certo che le indagini degli inquirenti non tralasceranno alcun dettaglio. Nel frattempo, andremo avanti con determinazione, senza farci intimidire, sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma”.

