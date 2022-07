Superquark, la rivelazione di Piero Angela: "In carica da 70 anni come la Regina Elisabetta"

Giada Oricchio 07 luglio 2022 a

Cosa hanno in comune Piero Angela e la Regina Elisabetta II? 70 anni di regno. E’ stato lo stesso divulgatore scientifico a rivelare la curiosa coincidenza. Durante la prima puntata di Superquark, mercoledì 6 luglio, il 94enne giornalista ha aperto il nuovo ciclo dello storico programma di informazione culturale e scientifica con due comunicazioni di servizio (ipse dixit) dicendo che a fine registrazioni avrebbe fatto un brindisi con tutta la redazione e ha spiegato il motivo: “Perché se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato il suo Giubileo, i 70 anni di regno, anche noi, più modestamente, festeggiamo i 70 anni”. E con orgoglio, Angela ha aggiunto: “Io in particolare con il programma di oggi sono 70 anni che lavoro ininterrottamente per la Rai, dal 1952. Non c’era ancora la televisione. Mi sembrava giusto dirlo perché stiamo insieme da tanto tempo”. Dal regno fisico al regno catodico: auguri al re dei divulgatori culturali.

