Zona Bianca, Mauro Corona manda tutti a quel paese e se ne va: "Gentucola". La frase sulla Marmolada scatena il panico

Mauro Corona manda tutti a quel paese e se ne va. Nervi a fior di pelle per lo scrittore alpinista, ospite lunedì 4 luglio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, il programma di Rete 4. Un'ampia porzione della puntata di lunedì 4 luglio è dedicata alla tragedia della Marmolada, dove domenica 3 luglio il cedimento di un seracco del ghiacciaio ha provocato la cada di un fiumi di ghiaccio, rocce e neve che ha travolto, uccidendoli, sette escursionisti mentre 13 risultano tuttora dispersi, con speranze di trovarli vivi ridotte al lumicino.

Una tragedia che per molti è annunciata, visto lo stato critico dei ghiacciai italiani per l'aumento delle temperature. Un fenomeno che va avanti da anni e che secondo alcuni dovrebbe spingerci a cambiare il modo di vivere la montagna, oltre che promuovere politiche e stili di vita sostenibili.

In studio la giornalista Sabrina Scampini afferma che, viste le modificazioni del clima. "forse vanno cambiate le regole" per le escursioni e l'alpinismo. Apriti cielo, le parole dell'opinionista sono fumo negli occhi di Corona che perde subito la pazienza. "Sabato c'era il doppio della gente sulla Marmolada. L'anno scorso era più caldo di ieri" e non è crollato il ghiacciaio, dice sostenendo che la fatalità ha giocato un ruolo chiave nella tragedia. "Cosa vuol dire che non è opportuno andare in montagna? È come dire che non è opportuno fare l'amore se poi uno ammazza la fidanzata", dice sempre più accalorato bollando come "retorica di bassa lega" le parole di Scampini, che protesta. "Si deve calmare, non può dire polemiche di bassa lega" dice la giornalista.

Ma Corona non sente ragioni e comincia a inveire contro tutti: "Andate in malora, gentucola", "non conoscete la montagna", "andate a quel passe, me ne vado" sbotta e dopo essersi tolto l'auricolare per il collegamento si alza e se ne va. .

