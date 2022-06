Maurizio Gasparri show a Zona Bianca: “Berlusconina per tutti”. La sorpresa del medicinale per politici

30 giugno 2022 a

Maurizio Gasparri show nel corso della puntata del 30 giugno di Zona Bianca, talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi. Il senatore di Forza Italia è scatenato e prima prende in giro Davide Faraone, senatore di Italia viva, e in seguito sorprende tutti con un colpo di scena che fa scoppiare lo studio a ridere: “Vorrei ricordare all’inventore dell’acqua calda che i governi Berlusconi hanno introdotto la detassazione degli utili reinvestiti per lasciare alle imprese i propri soldi. I governi Berlusconi hanno creato l’abbassamento del costo del lavoro, soprattutto nelle regioni a minore sviluppo, riducendo una serie di oneri per la creazione di nuovi posti di lavoro. Benvenuto nel berlusconismo, sostieni Berlusconi, che quando ha governato queste cose non solo le ha dette, ma le ha fatte. Si può diventare berlusconiani ad una certa età, fa bene alla salute”.

“Abbiamo fatto proseliti stasera” scherza Brindisi. Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia ci tiene a precisare: “Ovviamente si riferiva a Faraone, perché FdI sarebbe ben contenta di governare con tutto il centrodestra unito se il centrodestra volesse essere unito e pronto a governare insieme. Io sostenevo i governi Berlusconi e sono convinto che Gasparri sosterrà i governi guidati da Giorgia Meloni”. Ma si scatena ancora Gasparri: “Io ho una medicina qui - dice tirando fuori delle pasticche di un medicinale -, si chiama ‘berlusconina’, è una medicina che fa bene, detassa gli utili e le assunzioni. Una pillola di ‘berlusconina’ al giorno migliora i politici d’Italia, ‘berlusconina’ per tutti”. Tutti ridono e apprezzano la trovata del senatore azzurro.

