L'Aria che Tira, la profezia di Claudio Velardi: “Il caos nel Parlamento porterà al proporzionale”

23 giugno 2022 a

a

a

L’attuale fase della politica italiana vede il governo passare indenne un terremoto che ha travolto quella che era la prima forza parlamentare. Per analizzare l’argomento nell’edizione del 23 giugno de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, è ospite Claudio Velardi, giornalista e fondatore de Il Riformista: “Il percorso parlamentare, da qui alla fine della legislatura, potrà avere degli incidenti di percorso, però in linea di massima questa legislatura dovrebbe finire nel marzo del 2023. Il problema è come si arriva all’appuntamento elettorale del 2023. Abbiamo un Parlamento del 2018 letteralmente terremotato. Il M5S aveva il 33%, poi Matteo Salvini si è preso il 30% alle europee, poi è salita Giorgia Meloni, il Pd si è spaccato, il M5S si è spaccato…”.

Resa dei conti M5s, l'amarezza di De Masi: ora Di Maio dovrà trovare i voti. E Conte...

“Gli equilibri politico-parlamentari del 2018 - evidenzia il giornalista - sono devastati. Il problema del 2023 è quello di resettare il sistema, rimettere un attimo le cose in ordine, fare in modo che gli elettori possano votare sulle identità reali di ciascun partito, e poi si vede. Da qui al 2023 lasciamo Mario Draghi a gestire le cose come sta facendo bene attualmente. Chi parla oggi di legge elettorale proporzionale viene preso per matto, ma mi permetto di dire che tra un po’ di questo si discuterà. È - conclude Velardi - un tema ineludibile, le coalizioni non possono andare in campagna elettorale con queste formazioni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.