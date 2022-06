L'Aria che Tira, brutale rissa tra Ignazio La Russa ed Emanuele Fiano: “Vai a quel paese”, “Vergognati”

14 giugno 2022 a

Il discorso di Giorgia Meloni in Spagna fa scatenare la rissa tra Ignazio La Russa ed Emanuele Fiano. I due sono ospiti dell’edizione del 14 giugno de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e subito si scatenano le scintille con il deputato del Partito Democratico che accusa: “Quando sento parlare della 'grande finanza internazionale' mi vengono i brividi”. “Fatteli passare, fatteli passare” replica La Russa capendo dove vuole andare a parare l'interlocutore. Parole che causano la reazione: “Fatteli passare tu, io mi faccio venire i brividi che voglio quando sento un comizio di estrema destra”.

Il senatore di Fratelli d’Italia non ci sta: “Ma che vuol dire che ti vengono i brividi se uno critica la grande finanza internazionale? Ma che vuol dire questo accostamento vergognoso che hai fatto? Tu sai la nostra vicinanza ad Israele, tu sai la nostra vicinanza alle comunità ebraiche, vergognati, l’hai già fatto con me a Milano”. “Oh calmati - urla Fiano -. Vergognati tu, non alzare la voce con me, non mi devo vergognare di niente, puoi andare a quel paese!”. Si scatena quindi la risata ironica di La Russa per il “vaffa” ricevuto, con Merlino che cerca inutilmente di riportare la calma in studio.

Fiano continua la lite: “Sciacquati la bocca quando parli con me di ebrei. Sciacquati la bocca. L’ultima volta che hanno parlato di grande finanza internazionale hanno gasato dieci persone della mia famiglia. Dico che ‘grande finanza internazionale’ mi fa venire i brividi. Stai attento a non calunniare La Russa, stai molto attentino, io non ho paura di nessuno, tantomeno dei fascisti”. “Chi ti fa paura? Ma che paura?” chiede l’esponente di FdI che tira fuori vecchie ruggini del passato. “Per favore, comportatevi bene, quantomeno con la padrona di casa, avevo dato la parola a Pietro Senaldi” le parole di Merlino che calmano i bollenti spiriti dei due politici.

