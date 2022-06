Elisabetta Canalis sale sul ring. A Torino il primo incontro di kickboxing: "Non vedo l'ora di combattere"

07 giugno 2022 a

Elisabetta Canalis sale sul ring: la showgirl sabato 18 giugno esordirà ufficialmente nel mondo del kickboxing, che pratica da anni, in un incontro alla Reggia di Venaria nell'ambito della dodicesima edizione di "The Night of Kick and Punch". In un match in stile K-1 - sono permessi calci, pugni e ginocchiate - incrocerà i guantoni con Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuno.

"Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo e amo questa disciplina perché richiede, oltre allo sforzo fisico, tanta concentrazione su se stessi e anche sull'avversario", ha spiegato Canalis alla Gazzetta confidando che non vede l'ora di "poter combattere".

Per l'ex Velina di Striscia è un debutto ma la passione di Canalis per il kickboxing è antica. Si allena regolarmente col tecnico Angelo Valente, già campione del mondo. In passato aveva fatto da madrina proprio della kermesse "Night of Kick and Punch". Ora passa sul ring.

